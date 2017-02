Rotterdamse kunstenaar Remie Bakker wint geologieprijs

Paleokunstenaar Remie Bakker uit Rotterdam krijgt de P. van der Lijn-onderscheiding. Hij krijgt de aanmoedigingsprijs omdat hij geologie populair maakt onder een groot publiek. Bakker maakt reconstructies van dieren.

De P. van der Lijn-onderscheiding wordt elk jaar door de gemeente Noordoostpolder uitgereikt aan een amateurgeoloog die bijzondere dingen heeft gedaan.Bakker studeerde aan de kunstacademie van Rotterdam. Hij verzamelt al jaren fossielen waarmee hij dieren nabouwt."De diermodellen zijn bijna griezelig perfect, vrijwel levensecht", schrijft Museum Schokland, waar Bakkers tentoonstelling komt te staan. De Rotterdammer werkt ook voor Diergaarde Blijdorp.Bakker krijgt de prijs op 22 april in Museum Schokland. Daar is dan ook een verzameling van Bakkers werk te zien in zijn tentoonstelling 'Oog in Oog: Levensechte dieren uit de prehistorie'.