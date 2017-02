Turkse komedie ongekend populair in Rotterdamse bios

De Turkse film Recep Ivedik 5 is zó populair in Nederland, dat de film deze voorjaarsvakantie extra vaak wordt gedraaid in de grootste zaal van Pathé De Kuip in Rotterdam.

Op maandag wordt de film zeven keer vertoond en op woensdag zelfs acht keer.De komedie staat al twee weekenden in de top 3 van best bezochte films van Pathé, met Hollywoodfilms als John Wick 2 en Fifty Shades Darker. Afgelopen weekend werd de Turkse film het meest bezocht. De nieuwste Recep Ivedik-film is de vijfde in de serie met komiek Sahan Gökbakar.Hoofdpersoon is Recep Ivedik die de weduwe van een overleden buschauffeur komt condoleren. Om haar te helpen, belooft hij de laatste klus van de chauffeur te doen. Hij moet een team professionele sporters naar het buitenland brengen.Volgens regiomanager Rob van der Meer van Pathé is het succes van de film makkelijk te verklaren: "Het is een simpele komedie, zonder moeilijk verhaal en met platte humor. Echt een toegankelijke familiefilm. Ook als je niet van Turkse afkomst bent."De film trekt in Rotterdam desondanks voornamelijk Turkse bezoekers. "Dat publiek houdt van humor, romantiek en nationalisme. De Turkse trots moet wel naar voren komen", zegt Van der Meer.De bioscoop in Rotterdam-Zuid trekt steeds meer Turkse bezoekers. Dat komt volgens Van der Meer omdat het aanbod van Turkije in zijn bioscoop groter is geworden.Niet alleen films uit Turkije doen het goed. Er worden steeds meer films vertoond uit andere landen en culturen.Pathé draait bijvoorbeeld vaker Bollywoodfilms uit India en wil ook Poolse films gaan proberen. "De samenstelling van ons land verandert, dus daar wil je op inspelen.""Er worden in Nederland nog nauwelijks Marokkaanse films gedraaid, want het aanbod van Arabische films is lastig", verklaart Van der Meer.