Uitgebreide terugblik op Feyenoord-PSV in Sportclub Rijnmond

Sportclub-Rijnmond

In Sportclub Rijnmond blikken we vandaag uitgebreid terug op de kraker van zondag tussen Feyenoord en PSV. Feyenoord won het legendarische duel met 2-1, waardoor Feyenoord weer een stap dichter bij de titel is.

Daarnaast is er een reportage te zien over oud-Spartaan Pieter Langendijk. De linkeraanvaller was niet goed genoeg voor Sparta, maar is opgeleefd in Waalwijk bij zijn nieuwe club RKC.



Ook is er aandacht voor de problemen bij Excelsior. De Kralingse club vecht tegen degradatie en na de thuisnederlaag tegen Willem II begint de situatie zorgelijk te worden voor de mannen van Mitchell van der Gaag.



Verder is er in Sportclub Rijnmond aandacht voor de basketbalwedstrijd tussen Rotterdam en Groningen van afgelopen weekend.



Sportclub Rijnmond wordt op tv uitgezonden om 17.29 uur en daarna ieder uur herhaald.