Liften Maastunnel komende twee weken 's avonds en 's nachts dicht

Maastunnel

De liften voor fietsers en voetgangers gaan vanaf maandagavond twee weken 's avonds van 19.00 uur tot 06.00 uur dicht vanwege reparatie aan de deuren. De liftdeuren hebben vaak storing, dus worden ze vervangen door deuren die "tegen een stootje kunnen", schrijft de gemeente Rotterdam.

In het weekend wordt er niet gewerkt aan de liften, dan kunnen ze ook gewoon gebruikt worden.



Vervangend vervoer

Wie normaal gesproken met zijn fiets of scootmobiel met de lift gaat, wordt tijdens de liftreparatie met een busje vervoerd. Met fiets en al word je dan van noord naar zuid of van zuid naar noord gebracht.



De reparatie is vrijdagochtend 10 maart klaar.