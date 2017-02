160 containers met vervuild papier onderschept in Rotterdamse haven

Containers in de Rotterdamse haven (archieffoto)

In de Rotterdamse haven is 4 miljoen kilo vervuild papierafval ontdekt. De balen oud papier waren gemengd met ander afval zoals luiers, plastic, blik en textiel. Het is verboden het afval in deze vorm te exporteren.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de douane controleerden 475 containers. In 160 daarvan werd vervuild papier gevonden.



Het afval zou van Ierland, via Rotterdam naar China gaan. Een Britse handelaar had het papier gekocht van een Ierse producent.



Ruim honderd vieze containers zijn teruggestuurd naar Ierland. De inhoud van de rest is verwerkt in Nederland, maar wel op kosten van het Ierse bedrijf.



Strenge regels

De export van dit soort afval moet aan strenge Europese regels voldoen zodat het afval niet ongecontroleerd in Azië terechtkomt.



De controles zijn zo streng om het milieu en de gezondheid te beschermen.