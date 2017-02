1200 kinderen laten kunsten zien bij talentendagen Feyenoord

Bij Feyenoord zijn deze week de talentendagen en wie weet zit er wel een nieuwe Dirk Kuijt, of Tonny Vilhena tussen al deze jonge voetballertjes? In totaal zullen er op maandag en dinsdag in totaal 1200 jonge spelertjes hun kwaliteiten kunnen laten zien.





Luister hierboven naar een verslag van Sinclair Bischop van de talentendagen bij Feyenoord.





Het eerste elftal van Feyenoord werkte maandag geen gebruikelijke training af, maar zij geven een clinic aan de jonge talenten. Zondagmiddag won Feyenoord met 2-1 van PSV, waardoor de voorsprong op de concurrent nu 11 punten bedraagt, met nog 10 duels te gaan.