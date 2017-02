Rotterdamse burgemeester drie dagen naar Marokko

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb (archieffoto)

Burgemeester Ahmed Aboutaleb gaat dinsdag drie dagen naar Casablanca en Rabat in Marokko. Hij praat daar onder andere over zijn ervaringen met de Metropoolregio.

Net als Rotterdam heeft Casablanca een havenindustrieel complex met fabrieken bij een woonwijk. De Marokkaanse stad wil de regionale economie veranderen.



Aboutaleb gaat uitleggen hoe ze daar beter samen kunnen werken om een groot gebied beter bereikbaar te maken en economisch te versterken.



NIMAR

Daarnaast vergadert Aboutaleb in Rabat bij de Maatschappelijke Adviesraad van het Nederlands Instituut Marokko (NIMAR), waarvan hij voorzitter is.



Het NIMAR is onderdeel van de Universiteit Leiden. Sinds 2006 houdt het instituut zich bezig met onderwijs, onderzoek en de kennis van de Marokkaanse talen, culturen en samenleving in Nederland.



De nieuwe locatie van NIMAR in Rabat wordt 1 maart door onderwijsminister Jet Bussemaker en haar Marokkaanse collega geopend.



Migratie en radicalisering

Aboutaleb praat verder in Marokko nog over illegale migratie en het voorkomen van gewelddadige radicalisering.