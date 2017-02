Mogelijk drugsafval in loods Rotterdam

Foto: MediaTV

In Oud-IJsselmonde in Rotterdam zijn maandag vaten met mogelijk drugsafval gevonden. De vaten stonden in een vrachtwagen in een loods aan de Bovenstraat.

De vrachtwagen was enkele weken geleden gestolen. Toen de eigenaar zijn voertuig terugkreeg en de deur opendeed, vond hij de vaten. Er kwam een sterk chemische geur vanaf.



Specialisten hebben de vaten afgevoerd. De politie doet onderzoek en hoort de eigenaar van de vrachtwagen.