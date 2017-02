Pater Moeskroen met Fiësta in Live uit Lloyd

De band Pater Moeskroen bestaat al 31 jaar en is begonnen aan de dertiende theatertournee. Het programma en de gelijknamige plaat heet Fiësta, naar het bekende nummer van The Pogues, de grote inspiratoren van Pater Moeskroen en de rode draad in de nieuwe show.

Website

The Pogues vormde de basis van de Moeskroen-hits '', '' en '' en bleef ook daarna een onuitwisbare stempel op de Moeskroen-sound drukken.is een avond vol folk, feest en humor.Aanstekelijke folk, knallende feestnummers en meeslepende ballades;brengt het met een karrenvracht aan instrumenten wat het herkenbare Moeskroen-geluid maakt!is de band een ware feest-sensatie, vol herkenning voor jong en oud.Behalve dat Pater Moeskroen een graag geziene gast is op festivals, in clubs en zalen gaat de groep ook jaarlijks dein en is daarin evenzo succesvol. Op het theaterpodium komen de talenten van de vijf multi-instrumentalisten nog beter naar voren en is er, naast kolderieke muzikale fratsen, ook plaats voor ontroering en diepgang. In Live uit Lloyd hoor je een muzikale staalkaart van de nieuwe show.Inspeelt de band in een wat kleinere bezetting én akoestisch met:– gitaar en zang,– Ierse fluit, bügel, trompet en zang en– accordeon en zang. Afwezig zijnen

Facebook

Twitter

Youtube