Burgemeester sluit Spijkenisser café na schietpartij

De vindplaats van het vuurwapen in Spijkenisse.

Burgemeester Salet van Nissewaard heeft Bar Tops in Spijkenisse voor onbepaalde tijd gesloten. In het café werd in de nacht van zaterdag op zondag een 21-jarige Spijkenisser neergeschoten. Op dat moment waren er ongeveer zeventig mensen in de zaak.





Het schot klonk



Een 24-jarige Rotterdammer is als verdachte aangehouden. Het wapen is op de Westkade in Spijkenisse gevonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het een gebruikelijk besluit van de burgemeester bij een voorval waarbij een vuurwapen wordt gebruikt.Het schot klonk rond 03.30 uur . De Spijkenisser werd daarbij in zijn lies geraakt. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht, waar werd geconstateerd dat hij niet levensgevaarlijk gewond was.