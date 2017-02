Recordaantal Rotterdampassen aangevraagd

Trampolines in Plaswijckpark

De Rotterdampas is populairder dan ooit. In de voorverkoop zijn ruim 85 duizend passen verkocht, een record en 10 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De pas is vanaf 1 maart een jaar geldig.

Met de Rotterdampas kunnen mensen onder andere gratis zwemmen, pannenkoeken eten, naar de film gaan en Rotterdamse musea bezoeken. Ook zijn er honderden activiteiten met korting.



Favoriet zijn ieder jaar Diergaarde Blijdorp, Plaswijckpark, Duinrell en de Euromast. Voor kinderen van minima is de pas gratis.



Andere Rotterdammers of mensen van buiten de regio betalen tot 60 euro per persoon.