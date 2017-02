'Zes op de tien kinderen hebben pijn door beeldschermgebruik'

Zestig procent van de schoolgaande kinderen klaagt over pijn na het gebruik van bijvoorbeeld een tablet of mobiele telefoon. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Rotterdam.

"We maken ons zorgen", vertelt Sandra Oudshoff van de Nederlandse RSI-vereniging. "De jongste generatie heeft veel meer klachten dan voorgaande generaties."



Het beeldschermgebruik onder jongeren is de afgelopen jaren fors toegenomen. Het gaat vooral om pijn in de nek, rug en schouders.



Houding

Ook op scholen is de iPad niet weg te denken uit de klas. Maar wat moeten scholen doen? "Het belangrijkste is de houding", vertelt Sanne Mesker.



Ze deed namens de Hogeschool Rotterdam onderzoek. "Zeker 75 procent van de kinderen heeft nooit uitleg gehad over de juiste houding. Daar is nog veel te winnen"



Het onderzoek van de hogeschool toont aan dat leerlingen gemiddeld 6,5 uur per dag doorbrengen achter het beeldscherm. En dat levert pijntjes op.



Ouders

Ook ouders thuis kunnen volgens de onderzoekers meer doen om klachten bij kinderen te voorkomen. "Ouders zijn vooral bezig met het aantal uren dat hun kind een beeldscherm gebruikt. Maar ze houden veel minder rekening met de houding."



De RSI-vereniging wil het onderzoek nog dit jaar onder de aandacht brengen van het nieuwe kabinet.