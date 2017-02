Sensor meet drukte op taxistandplaats Rotterdam Centraal

Op het Delftseplein bij Rotterdam Centraal wordt vanaf half maart gemeten hoe druk de taxistandplaats is. Dat gebeurt dag en nacht met behulp van sensoren van het bedrijf ParkEagle.

Aanleiding is de vraag vanuit de gemeente of er genoeg parkeerplekken zijn voor taxi's naast Rotterdam Centraal.



Jan Lubbers van Parkeagle: ''Ze meten de bezetting van de taxistandplaats. Dat is op elk moment een waarde tussen de 0 en 100 procent en daarnaast gaan ze ook de doorstroming meten. Dus hoeveel taxi's er in een bepaald tijdsbestek doorheen gaan.''



De sensoren geven via een app de informatie ook door aan de taxichauffeurs. Die krijgen zo inzicht waar er standplaatsen vrij zijn.



Park Eagle verwacht half april de eerste conclusies te kunnen trekken uit de informatie die door de sensoren wordt verzameld.