Live spreekuur van de Ombudsman bij Rijnmond Nu

Iedere maand houdt zij spreekuur bij Rijnmond Nu: Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld. Zij beantwoordt ál jouw vragen over de gemeente.

Struikel je over de enorme papierwinkel die je van ambtenaren krijgt? Heb je een conflict? Kom je er niet uit? Heb je een klacht over een gemeentelijke procedure? Vraag je je al tijden af waarom de gemeente op een bepaalde manier beleid handhaaft?Kun je wel een helpende hand gebruiken? Roep de hulp in van de Ombudsman van Rotterdam én omliggende gemeenten: Anne Mieke Zwaneveld.Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.