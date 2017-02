Veel aanmeldingen International Business Administration

Erasmus Universiteit Rotterdam

De opleiding International Business Administration van de Erasmus Universiteit Rotterdam is dit jaar de populairste studie onder aspirant-studenten. Voor de 575 plekken meldden zich 2299 studenten aan.

De Rotterdamse opleiding voor het bedrijfsleven is voor onder buitenlandse studenten in trek.



De deadline voor inschrijven voor het komende studiejaar was dit jaar met 15 januari een paar maanden vroeger dan anders. De vrees was dat dat minder aspirant-studenten tot gevolg zou hebben.



Maar over de hele linie schreven studenten zich juist meer in voor numerus fixusopleidingen. In totaal ging het in heel Nederland om 46.542 aanmeldingen voor 19.608 plaatsen.



Een mogelijke verklaring voor het hoge aantal inschrijvingen is de nieuwe maatregel van de Dienst Uitvoering Onderwijs om studenten de mogelijkheid te bieden zich voor twee studies in te schrijven.