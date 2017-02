Recordaantal bezoekers Schaatsbaan Rotterdam

De Schaatbaan Rotterdam is de afgelopen drie maanden door een recordaantal schaatsers bezocht. De tijdelijke overdekte ijsbaan in Rotterdam-Kralingen kreeg maandag de 170 duizendste bezoeker over de ijsvloer.

Tijs Nederlof van Schaatsbaan Rotterdam is blij met de cijfers."Het is een uitstekend seizoen geweest. De afgelopen jaren hadden we telkens zo'n 150 duizend bezoekers. En nu, met nog twee dagen te gaan, zijn we vandaag over de 170 duizend bezoekers heengegaan. Dat is ongekend, supermooi!"



Volgens Nederlof is het ijs nog nooit zo goed geweest. "We hadden dit jaar door een andere ondervloer een andere opbouw van het ijs; dat betekent geen scheuren in de baan. Dat was goede reclame."



Woensdag is de laatste dag van de Schaatsbaan. Waarom midden in de krokusvakantie einde maken aan de ijspret?



"Ik had liever gezien dat we nog een paar dagen langer open konden blijven. Maar we staan op de velden van een hockeyclub en de hockeycompetitie start over anderhalve week. Dus het kan gewoon niet langer."