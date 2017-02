Mariniers bestormen Fort Buitensluis in Numansdorp

Het is een van de zwaarste examens bij Defensie: de eindoefening van de opleiding van het Korps Mariniers. 38 aspirant-mariniers leggen tot vrijdag in de regio Rijnmond een speciaal parcours af, waarbij ze vrijwel niet slapen, met zware bepakking grote afstanden lopen en buiten moeten slapen.

''We hebben een scenario bedacht dat er terroristen in Nederland zijn en wij gaan ze opsporen en uitschakelen'', zegt Luitenant der Mariniers Martijn maandagmiddag op Radio Rijnmond.''Ze komen zometeen hier bij Fort Buitensluis in Numansdorp aan en dan gaan we de bunkers innemen. In de bunkers komen ze allerlei problemen tegen. Overal hieromheen ligt de vijand, gespeeld door ervaren mariniers.''Volgens Martijn gaat het er soms heftig aan toe: ''Deze jongens zijn zo getraind, zijn zo mentaal sterk dat ze gewoon doorgaan als ze een middenvoetsbeentje breken.''''24 weken geleden zijn we begonnen met 79 mensen. Er zijn er nu nog 38 over. Van deze mannen willen we echte mariniers maken.Martijn hoopt dat iedereen die nu aan de eindoefening is begonnen slaagt. ''Alleen als het medisch gezien echt niet meer gaat, worden ze teruggeplaatst en mogen ze het over een half jaar weer proberen.''De groep komt vrijdag aan op het terrein van de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Daar is de plechtige uitreiking van de felbegeerde blauwe baret