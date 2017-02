'Hoogvlieters staan digitaal in hun blootje'

De gemeente stuurde een excuusbrief

VVD-fractievoorzitter Antoinette Laan is geschokt over de recente openbaarmaking van persoonsgegevens van acht Hoogvlieters die bezwaar hadden gemaakt tegen de komst van statushouders in Hoogvliet. "Hoogvlieters staan digitaal in hun blootje", aldus Laan.

De documenten die de gemeente Rotterdam voorafgaand aan een hoorzitting per post en email verspreidde, bleken de burgerservicenummers, telefoonnummers, adressen en handtekeningen van bezwaarmakers te bevatten.



Stuitend

Volgens raadslid Laan is de handelwijze van de gemeente stuitend "Dit is de zoveelste keer. Of het een ambtenaar die zijn iPad kwijtraakt met een gemakkelijk password.''



''Door systeemproblemen hebben al eerder gegevens van Rotterdammers lang openbaar op het digitale net gestaan. En nu dit. Je staat digitaal in je blootje.''



''De gemeente Rotterdam is hiervoor verantwoordelijk. En die moeten daar zorgvuldig mee omgaan.''



Identiteitsfraude

In vragen aan het college wil Laan weten hoe heeft kunnen gebeuren.



"Ik denk dat de gemeente deze mensen moet bijstaan als identiteitsfraude gepleegd wordt of dat er bedreigingen plaatsvinden. De gemeente heeft deze fout gemaakt dus zal ook hulp moeten bieden.