Kuzu neemt kritiek op artsen niet terug

Het Rotterdamse kamerlid en oud-raadslid Tunahan Kuzu blijft erbij dat sommige specialisten eerder stoppen met behandelen bij oudere patiënten met een migratie-achtergrond.

Dat zij hij maandag in een interview met nieuwszender BNR. Hij voegde daar wel aan toe dat hij niet denkt dat er kwade opzet in het spel is.



De uitspraken van Kuzu eerder zette veel kwaad bloed bij artsen en minister Schippers van Volksgezondheid. Het kamerlid van Denk beloofde met bewijzen te komen voor zijn bewering, maar heeft dit tot nu toe niet gedaan.