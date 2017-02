Rotterdam telt nog altijd meeste bijstandsgerechtigden

Rotterdam blijft de lijst aanvoeren van gemeenten met de meeste mensen in de bijstand. Per duizend inwoners krijgen er 96 een bijstandsuitkering, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd. Dat is twee keer zo hoog als het landelijke gemiddelde.

In heel Nederland is het aantal bijstandstrekkers gestegen tot 467.000. Dat is een stijging van 18.000. De toename komt onder meer doordat er meer asielzoekers zijn.Maar ook zitten er meer jongeren in de bijstand. Dat heeft te maken met veranderde regels, waardoor meer deels arbeidsongeschikte jongeren recht hebben op bijstand.Verder is het aantal ouderen in de bijstand toegenomen, wat samenhangt met de gestegen AOW-leeftijd. Doordat de leeftijd waarop mensen met pensioen kunnen is verschoven, krijgen ouderen zonder werk langer bijstand.Maar veranderde regels verklaren niet alles. Een hoog aantal bijstandstrekkers in een gemeente kan er volgens het CBS ook op wijzen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet goed aansluiten. Daardoor is het moeilijk voor mensen in de bijstand om aan het werk te komen.Dat blijkt ook uit het aantal mensen dat langdurig in de bijstand zit. Ook dat lijstje wordt aangevoerd door Rotterdam: 57 procent van de bijstandstrekkers krijgt al drie jaar of langer een uitkering.Rotterdam voert al jaren het lijstje met meeste bijstandsgerechtigden aan. Onlangs werd bekend dat Rotterdam er beter dan andere grote steden in slaagt om de groei terug te dringen Leeuwarden stond vorig jaar op twee, gevolgd door Den Haag. Amsterdam staat op plek zeven, Dordrecht op negen. De gemeente met naar verhouding het minste aantal bijstandstrekkers is Westland.