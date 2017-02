Proef met app om ouderen in de gaten te houden

Met een smartphone kijken of het goed gaat met je alleenstaande ouder

Weten hoe het met je alleenwonende ouder gaat, zonder dat je hem of haar steeds hoeft te bellen. Dat is de gedachte achter een nieuwe app die wordt getest in zorginstelling De Blije Borgh in Hendrik-Ido-Ambacht.

Teammanager Ben Krapels van De Blije Borgh legt uit dat de app 'Are you okay today' is bedacht in de praktijk. Ontwikkelaar Thijs van Doorn belde vaak naar zijn vader. Te vaak, vond zijn vader.



"Je informeert verder nooit naar mijn kippen en je gaat nu elke dag naar me bellen. Daar zit wat achter." Toen moest Thijs toegeven dat hij zich zorgen maakte om zijn vader. Ze hebben toen samen de app bedacht.



Slimme stekkers

De app staat via slimme stekkers in verbinding met huishoudelijke apparaten. Zodra iemand bijvoorbeeld koffiezet, wordt dat geregistreerd en doorgegeven aan de kinderen of andere mantelzorgers.



Stoplicht

Als iemand ineens afwijkt van zijn normale dagritme, bijvoorbeeld door op een dag geen koffie te zetten, dan krijgen de volgers een oranje stoplicht op hun telefoon.



"Er hoeft dan nog niets aan de hand te zijn", zegt Krapels. "De koffie kan bijvoorbeeld op zijn. Maar het is een signaal om een keer contact op te nemen." Als ook andere apparaten ongebruikt blijven, springt het stoplicht in de app op rood.



Privacy

Het systeem maakt zo min mogelijk inbreuk op de privacy van mensen. Wie het systeem gebruikt, kan niet voortdurend worden gevolgd. Alleen als het stoplicht op rood staat, kunnen kinderen uitpluizen welke apparaten niet zijn gebruikt.



Proef

Aan het experiment met de app 'Are you okay today' doen tien mensen mee. Voor hen is de proef gratis. Daarna gaat het systeem zo'n 100 euro kosten, vermoedt Krapels.