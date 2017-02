Student InHolland hackte voor tentamens

Justitie heeft tegen een student van Hogeschool InHolland in Rotterdam een werkstraf geëist. De 23-jarige Capellenaar hackte het computersysteem van de school om aan tentamens te komen.

De officier van justitie vergelijkt de zaak met het inbreken van leerlingen bij de voormalige Rotterdamse school Ibn Ghaldoun in 2013 . Toen werden examens gestolen door in te breken in de school.De student van InHolland viel door de mand omdat hij tegen andere studenten te loslippig was. De hogeschool schorste hem, waarna de Capellenaar uiteindelijk met zijn studie moest stoppen.Justitie eiste tegen de student een werkstraf van 120 uur werkstraf, waarvan 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.Ook moet de student, als het aan justitie ligt, onder toezicht van de reclassering komen. Dit is een poging om zijn toekomst weer op de rails te krijgen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.Inholland laat weten dat er vaker pogingen worden ondernomen om digitaal in te breken. Naar aanleiding van het voorval is de beveiliging aangescherpt.