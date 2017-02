'Gouden' Head stopt met roeien

Maaike_Head

Maaike Head stopt voorlopig met roeien. De roeister van het Rotterdamse Skadi gaat zich richten op haar maatschappelijke carrière. Head won vorig jaar samen met Ilse Paulis in de lichte dubbeltwee goud op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

De 33-jarige Head wil zich dit jaar inschrijven voor de studie chirurgie, een opleiding die 6 jaar duurt. Volgens Head kan ze topsport niet combineren met haar studie. Head wil nog niet spreken over een definitief afscheid van de roeisport, maar het komende jaar zal ze geen wedstrijden roeien.



Head begon haar carrière als langebaanschaatsster. Op de WK junioren in 2003 in Japan 2003 won ze samen met Mariska Huisman en Jorien Voorhuis goud op de ploegenachtervolging. In 2007 sloot ze zich aan bij studentenroeivereniging Skadi. Met clubgenote Rianne Sigmund nam ze deel aan de Spelen in Londen in 2012. In Londen werden ze achtste. In 2013 werd Head in het Zuid-Koreaanse Chungju wereldkampioene op de lichte dubbelvier.Ook in 2014 werd ze op de Bosbaan in Amsterdam wereldkampioene in deze klasse.