Nieuwe toekomst Capelse ganzen

Ganzen die overlast veroorzaken worden in veel gemeenten doodgeschoten of vergast. Capelle aan den IJssel kiest voor een andere manier en laat de beesten uitzetten.

Het Slotpark in Capelle is deze winter uitgegroeid tot een ganzenparadijs. En ook op de straten van de wijk ’s-Graveland vermaken boerenganzen zich uitstekend.Ze poepen op de stoep, houden het verkeer op en gedragen zich agressief naar mensen die te dichtbij komen. De gemeente Capelle aan den IJssel besloot om de ganzen niet te ruimen, maar weg te halen."De ganzen zijn ergens anders beter af dan in de woonwijk", zegt een woordvoerster. "Aan de poep van de ganzen was te zien dat ze niet gezond waren. Dat komt omdat ze te weinig goed voedsel kunnen vinden in de wijk."Medewerkers van Ganzenbescherming Nederland hebben alle ganzen uit de woonwijk gevangen en uitgezet. Ook de helft van de ganzen uit het Slotpark is meegenomen.De vogels zijn vervoerd naar andere delen van Nederland, zodat ze niet meer terugkeren naar Capelle. Een deel van de ganzen is terechtgekomen bij Akka's ganzenparadijs in Dalen.