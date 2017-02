Emeli Sandé en De La Soul ook naar North Sea Jazz

North Sea Jazz

Het North Sea Jazz Festival heeft nieuwe namen bekend gemaakt van artiesten die zijn geboekt voor de komende editie. Het zijn Usher & The Roots, Solange, Emeli Sandé, Gladys Knight, Erykah Badu en De La Soul.

Half januari gaf de organisatie al de eerste namen prijs: amie Lidell and The Royal Pharaohs, Steve Winwood, St. Paul & The Broken Bones, George Benson, Mavis Staples, Laura Mvula en Herbie Hancock.



Ook Cory Henry, Typhoon met Jef Neve, Wayne Shorter Quartet with Casco Philharmonic en Kamasi Washington and The Next Step zijn te zien op North Sea Jazz.



Binnenkort wordt nog meer bekend over de line-up van North Sea Jazz. De 42ste editie wordt gehouden op 7, 8 en 9 juli in Rotterdam Ahoy. De kaartverkoop is begin deze maand al gestart.