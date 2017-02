Twee auto's vlakbij elkaar uitgebrand in Rotterdam-Noord

Uitgebrande bestelauto op de Bergselaan in Rotterdam Autobrand op Noordsingel (foto @mariskalovemax)

In het noorden van Rotterdam zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee auto's uitgebrand. De eerste autobrand was op de Noordsingel, de tweede op de Bergselaan.

De auto en de bestelbus stonden zo'n 800 meter uit elkaar. In beide gevallen lijkt het te gaan om brandstichting, zegt de politie. Maar of de twee branden met elkaar te maken hebben, kan de politie nog niet zeggen.