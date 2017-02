Kinderspeelparadijs: 'Voor ons is het heerlijk weer'

Regen in de voorjaarsvakantie betekent overvolle indoor-speeltuinen. Kinderspeelparadijs Ravot in Oud-Beijerland heeft dinsdag een kleine driehonderd kinderen binnen. Woensdag worden dat er zeker honderd meer.

Ballenbakken, speelkastelen, glijbanen, klimmuren, trampolines: er valt van alles te kiezen in Ravot.Leif heeft al van alles gedaan: "Ik ben naar de glijbaan geweest, ik heb op een fietsje gezeten, tikkertje gedaan, verstoppertje gespeeld en op de trampoline salto's gemaakt."Midden in de drukte zitten de grootouders van Leif. "Zolang zij aan het spelen zijn, hebben wij het naar ons zin." Het lukt hen zowaar om wat te lezen in de herrie. "Ik kan me wel een beetje afzonderen van het geschreeuw."Rene Heijboer van Ravot kan zijn lol niet op. "Voor ons is het heerlijk weer". Er zijn meer kinderen dan op een zonnige dag, zegt Heijboer.