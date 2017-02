Vriends en Mendes da Silva missen halve finale Sparta-Vitesse

Bart Vriends

Sparta moet het woensdagavond in het bekertreffen met Vitesse doen zonder de geblesseerden Bart Vriends en David Mendes da Silva. Ook de al langer uitgeschakelde Daniël Breedijk moet vanaf de tribune toekijken hoe de Kasteelclub gaat proberen de finale van het toernooi om de KNVB-beker te bereiken.

Vriends kampt sinds een week met een spierscheuring in de kuit en ontbrak afgelopen zaterdag ook al toen Sparta in Nijmegen met 1-0 van NEC won. Mendes da Silva was er eveneens niet bij in De Goffert vanwege een bovenbeenblessure



Voor Sparta is het de eerste keer in 13 jaar dat het de halve finale van het bekertoernooi speelt. Op 17 maart 2004 eindigde Sparta-FC Utrecht na verlenging in 3-3. De bezoekers namen destijds de strafschoppen beter. De laatste keer dat Vitesse bij de laatste vier zat was in 2001. De Arnhemmers werden toen uitgeschakeld door FC Twente.



Sparta wist de KNVB-beker tot nu toe drie keer te winnen: in 1958, 1962 en 1966. Vitesse pakte de 'dennenappel' nog nooit, maar stond wel drie keer in de finale: 1912, 1927 en 1990. De laatste keer dat Sparta in de finale stond was op 16 mei 1996. In de Kuip was PSV toen met 5-2 te sterk.



Sparta-Vitesse wordt woensdagavond uiteraard live uitgezonden op Radio Rijnmond, zonder onderbrekingen door reclame, nieuws of muziek. De uitzending begint om 20.00 uur en gaat door tot bekend is wie zich plaatst voor de finale op zondag 30 april in de Kuip. Het duel op het nagenoeg uitverkochte Kasteel begint om 20.45 uur.