Bijna vijftig locaties open tijdens Rotterdamse Museumnacht

De Rotterdamse Museumnacht is dit jaar groter dan ooit. Er doen 47 locaties mee aan het evenement dat wordt gehouden op 4 maart. Vorig jaar openden nog 34 musea en instellingen 's avonds hun deuren.

Niet alleen de grote kunstinstellingen, zoals Boijmans van Beuningen en de Kunsthal, zijn open. Ook bijvoorbeeld kleine galerietjes zijn open. Zelfs het Oogziekenhuis is van de partij met een rondleiding in het donker langs de eigen kunstcollectie.Bijzonder is verder het programma van het Mariniersmuseum. Bezoekers kunnen tijdens de Museumnacht het dak op van het Witte Huis voor een uniek uitzicht over Rotterdam.Germa Roos van de organisatie van de Museumnacht tipt ook nog de Performance Bar aan de Boomgaardsstraat, waar mensen een drankje kunnen drinken terwijl om hen heen een theatervoorstelling wordt gespeeld.Wie de Museumnacht wil bezoeken kan op de website een kaartje kopen. Met dit passe-partout kunnen mensen alle deelnemende instellingen bezoeken.