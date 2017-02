Botsing schepen voor Rotterdamse haven door onvoldoende afstand

Een botsing tussen twee schepen bij de Tweede Maasvlakte was te voorkomen geweest als er voldoende afstand was gehouden. Op 8 februari 2016 blies de wind beide schepen tegen elkaar, waardoor grote schade ontstond. Niemand raakte gewond.

Dat blijkt uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, dat dinsdag werd gepubliceerd.De tanker Atlantic Jupiter uit Hongkong en het Nederlandse vrachtschip de Arklow Rambler hadden nog geen toestemming om de Rotterdamse haven binnen te varen. Daarom ging de schepen in de nacht van 7 op 8 februari voor anker voor de kust van de Tweede Maasvlakte.Het waaide die nacht hard, bijna windkracht 8. De volgende dag trok de wind verder aan en was de stroming sterk. Daardoor schoven de ankers over de bodem, wat ook wel krabben wordt genoemd.Toen de wind om half twee in de middag nog meer was toegenomen, besloot de kapitein van de Atlantic Jupiter om het anker te lichten. Maar dat kon een ongeluk niet voorkomen. De tanker kwam te dicht bij de Arklow Rambler, waarna de wind het Aziatische schip tegen de Nederlandse vrachtvaarder blies.Door de botsing ontstond in de tanker een gat van 15 meter. De Arklow Rambler had schade aan de boeg. Opvallend genoeg voer de kapitein van de Atlantic Jupiter ondanks de gat in zijn schip niet direct naar de haven. Dat was een risico, volgens de Onderzoeksraad.In het rapport schrijft de Onderzoeksraad ook dat de communicatie tussen beide schepen onderling en naar het Havenbedrijf Rotterdam onvoldoende was.De zaak is inmiddels juridisch afgehandeld. De eigenaar van de Atlantic Jupiter heeft de schade betaald.