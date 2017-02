Brok neemt afscheid met sluiting café De Pul

Café De Pul (Google Streetview)

Burgemeester Arno Brok heeft op zijn laatste werkdag in Dordrecht café De Pul voor vier weken gesloten. Hij komt daarmee tegemoet aan kritiek van de gemeentelijke bezwarencommissie. Die oordeelde eerder dat een sluiting van zes maanden een te zware straf zou zijn.

Met het besluit vertrekt Brok in stijl, want in de laatste maanden van zijn zevenjarig burgemeesterschap was er veel te doen over het horecabeleid van de gemeente. Brok zou te streng optreden, vonden veel inwoners, horecabazen en gemeenteraadsleden.



Aanleiding voor de sluiting was een vaste klant die bij het café in drugs handelde. De kroegbaas wist daarvan. De politie had de klant twee keer op het terras aangehouden en dit laten weten aan de exploitant.



Brok rekent het De Pul zwaar aan dat de man toch door kon gaan met dealen. Ook zouden er de afgelopen jaren gestolen spullen zijn verkocht in het café en waren er vechtpartijen.



Maar een sluiting van een half jaar is te zwaar, vond de bezwarencommissie en Brok is het daar bij nader inzien mee eens. Hij schrijft:



"Langere sluiting en intrekking van de drankvergunning betekent dat de eigenaren het café feitelijk moeten opgeven en geen nieuw werkzaam leven kunnen opbouwen. Ik blijf echter bij mijn standpunt dat de exploitant daadkrachtiger had kunnen en moeten optreden tegen drugshandel."