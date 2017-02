'Nieuwe' foto's van Rotterdam na bombardement

Er zijn foto's van Rotterdam heel kort na het bombardement opgedoken van een amateurfotograaf die op veel plekken in het centrum is geweest. Een deel van de foto's is voor de kenners nieuw.

De foto's van Johannes Pols zijn onlangs door nabestaanden aan Museum Rotterdam 40-45 NU geschonken. Johan van der Hoeven van het museum: "Deze foto's zijn heel waardevol. Pols mocht vanwege zijn werk bij het GEB op plekken komen die voor anderen niet toegankelijk waren".In een rood kartonnen doosje zijn de foto's bij het museum gebracht. Op het doosje staat de tekst Agfa brovira satino. Het is afkomstig van Johannes Arnold Pols.Pols woont in 1940 in Rotterdam aan de Rodenrijsselaan en heeft een opleiding elektrotechniek gedaan aan de HTS. Zijn hobby is fotograferen.Op 13 mei 1940 krijgt hij te horen dat de broer van zijn verloofde is gesneuveld. Deze Sieger Prins is reserve eerste luitenant der infanterie, waar hij is gesneuveld, vermeldt de historie niet.Johannes Pols en Sieger Prins zijn vrienden, ze kennen elkaar van de lagere school en hebben op dezelfde HBS gezeten.De volgende dag, 14 mei dus, fietst Pols naar zijn werk en vertelt het droeve nieuws aan zijn chef. Die besluit dat Pols zijn schoonfamilie moet bijstaan en stuurt hem naar huis. Johannes fietst naar huis en loopt vervolgens naar de Schiebroekselaan waar de schoonfamilie woont.Die middag wordt Rotterdam gebombardeerd en de chef bij het GEB besluital zijn mensen -via de politie- op te roepen om de stroom uit te schakelen. De stad brandt en bluswater en stroom gaan niet goed samen.Een agent komt op de fiets naar de Schiebroekselaan om Pols op te halen. Pols rent naar huis om zijn fiets te halen en heeft de tegenwoordigheid van geest om ook nog even zijn fototoestel te pakken.Samen met de agent fietst hij dwars door de stad. Een inspecteur van het bureau Bergsingel heeft op een blocnote velletje geschreven: “laten passeren”. Overal staan controles, maar Pols kan overal komen.Johan van der Hoeven: "Zo komt het dat wij nu eens niet de alom bekende gekochte foto’s met kartelrand aan de collectie kunnen toevoegen, maar voor ons nieuwe beelden!"Om de Nederlandse regering in ballingschap in kennis te stellen van de verschrikkingen van het bombardement is later geprobeerd duplicaten van de foto’s mee te geven aan Engelandvaarders. Of de foto’s ooit Engeland bereikt hebben is onbekend.De foto's zijn te zien in Museum Rotterdam 40-45 NU aan de Coolhaven. Het museum is voor particulieren alleen in het weekend geopend. En tijdens schoolvakanties.