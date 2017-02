Aanhouding door arrestatieteam in Rotterdam

Sanne Heus nam een foto van de aanhouding

Een arrestatieteam van de politie heeft dinsdagmiddag bij de Koopgoot in Rotterdam een man opgepakt. Het gaat om een aanhouding in een langer lopend Rotterdams onderzoek, zegt de politie. Meer mag de woordvoerder niet zeggen.

Het is niet duidelijk waar de man precies van verdacht worden. De man is op de openbare weg aangehouden en werd niet uit één van de winkels of uit het nabijgelegen WTC gehaald.



Veel mensen waren getuige van de aanhouding.