Charlie Dée is terug in Live uit Lloyd

Charlie Dée is terug. De Rotterdamse singer songwriter komt dit jaar met een nieuw album na een lange periode van noodgewongen muzikale luwte. Een auto-immuunziekte onderbrak de succesvolle carrière zo'n zes jaar terug. In Live uit Lloyd het eerste muzikale teken van leven.

, die eigenlijk Renée van Dongen (39) heet, won als solo artiest in 2004 de Grote Prijs van Nederland en de albums die ze tussen 2006 en 2010 maakten waren behoorlijk succesvol. Veel airplay en een graag gezien gast op de Nederlandse podia. Ook bij Radio Rijnmond waseen graag gezien en gehoorde artiest. Inmaakte ze voor de vijfde maal haar opwachting. Tien jaar na haar debuut in het programma Branie voor Twee . Verder was Charlie in september 2009 de allereerste act in Live uit Lloyd . Nu is ze terug, 1300 sessies later...In de jaren van afwezigheid zat de Rotterdamseniet stil: ze richtte A’DAM Music School op, een non-profit muziekschool voor getalenteerde kinderen en jongeren uit de hoofdstad. Ze vertelt erover in Live uit Lloyd en ook dat ze vanweer terug wil verhuizen naar Rotterdam. Charlie heeft haar oog oplaten vallen en zo komt ook deze cirkel weer rond.Inspeeltvier nieuwe songs van het aankomende albumdat na de zomer 2017 zal verschijnen en één van haar eerste liedjes van de debuutplaat. "If I ever knew" schreef ze op haar zeventiende en hoor je invandaag.is terug...heerlijk! Met in de studio op keyse, op gitaaren op vocalen. Charlie zingt en speelt piano.

