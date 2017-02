Doorstart voor treinrestaurant Gare du Nord

Restaurant Gare du Nord in Rotterdam-Noord maakt een doorstart. Het veganistische restaurant in een treinstel in de Agniesebuurt is overgenomen door Ton van Zanten van de Dudok-groep.

Van Zanten wil weinig veranderen aan het concept. Wanneer alle vergunningen geregeld zijn, kan het restaurant binnen een maand weer open.



Een paar weken geleden werd bekend dat het restaurant het faillissement had aangevraagd. Drie jaar na de opening lukte het de toenmalige eigenaren niet om de zaak goed van de grond te krijgen. Er waren aanzienlijke betalingsachterstanden ontstaan.



Daarop werd de zaak te koop aangeboden op een veiling, inclusief het oude Oost-Duitse treinstel. Een paar dagen voor de veilingdag liet de curator weten dat iemand alles had overgenomen. Dat blijkt dus nu Ton van Zanten te zijn.