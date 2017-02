Wethouder Rotterdam betreurt lekken persoonsgegevens

Wethouder Visser van Rotterdam noemt het openbaar maken van persoonlijke gegevens van een aantal Hoogvlieters die bezwaar hadden gemaakt tegen de komst van statushouders 'heel betreurenswaardig'. ''Er is sprake van een menselijke fout, dat kunnen we nooit 100 procent voorkomen helaas.''

''We hebben het voorval direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In het kader van nazorg worden de betrokken mensen uitgenodigd voor een gesprek waarin we nogmaals onze excuses aanbieden en eventuele vragen beantwoorden”, aldus Visser (D66).De documenten die de gemeente Rotterdam voorafgaand aan een hoorzitting per post en email verspreidde, bleken de burgerservicenummers, telefoonnummers, adressen en handtekeningen van bezwaarmakers te bevatten.Volgens een van de gedupeerden gaat het om acht mensen van wie de gegevens op straat liggen. De gemeente laat weten dat het om zes gedupeerden gaat.VVD-raadslid Antoinette Laan stelde eerder vragen over de fout aan het Rotterdamse college.Laan: ''Door systeemproblemen hebben al eerder gegevens van Rotterdammers lang openbaar op het digitale net gestaan. En nu dit. Je staat digitaal in je blootje.''