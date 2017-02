Rijnmond Nu: Wat is jouw eet-gedrag?

De TV-producenten maken er gretig gebruik van: mensen met eet-problemen. Of ze nu broodmager zijn of last hebben van overgewicht. Wáár komen de problemen vandaan? Vinden de problemen hun oorsprong in de kindertijd? En wat te denken van kinderen die nú al problemen hebben met hun gewicht? Wáár komt hun gedrag vandaan?





Te gast is Pauline Jansen van de Erasmus Universiteit, die er alles over kan vertellen. Maar wij zijn ook benieuwd naar jouw verhaal en dat kan ook anoniem. Welke strijd voer jij of héb je gestreden? En wat was de aanleiding?



Bel 010 - 436 44 36, of stuur een mail naar NU@Rijnmond.nl.



Tijdens en na de uitzending kun je ook een twitterbericht sturen naar @JournalistRuud mét #RijnmondNu :



