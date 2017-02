Korpschef: aanpak verkeershufters niet hoogste prioriteit

Korpschef Paauw. Foto: Mick Somers Korpschef Paauw. Foto: Mick Somers

De Rotterdamse politie kan niet veel meer mensen vrijmaken om de verkeersoverlast in de stad aan te pakken. Dat heeft korpschef Frank Paauw gezegd op Radio Rijnmond.

''We hebben natuurlijk prioriteiten en het onderwerp verkeer staat daarin toch iets lager. We kunnen daar naar aanleiding van de wensen vanuit de bevolking iets in schuiven, maar het is niet zo dat ik bijvoorbeeld mensen van terreurbestrijding nu overbreng naar verkeer'', aldus Paauw.



De wethouders Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) en Langenberg (D66) hadden in een brief geopperd om meer agenten vrij te maken om verkeershufters en hardrijders aan te pakken.



Rotterdam plaatste vorig jaar op zeventig plaatsen borden met digitale snelheidswaarschuwingen. Eerdmans constateerde onlangs dat dat slechts op beperkte schaal effect heeft.