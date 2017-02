Dierenasiel verhuist naar Beverwaard

De locatie van het nieuwe asiel

Het nieuwe dierenasiel van Rotterdam komt in de Beverwaard. Het komt vlakbij het asielzoekerscentrum dat daar gebouwd is.

De gemeente is al jaren in gesprek met de Dierenbescherming over de komst van een nieuw asiel. Het huidige asiel aan de Abraham van Stolkweg is verouderd, te klein en er zijn geen mogelijkheden tot uitbreiding.



De nieuwe locatie aan de Edo Bergsmaweg heeft een centrale ligging in de regio en is goed te bereiken, zegt de gemeente.



Het bestemmingsplan moet voor de komst van het asiel wel aangepast worden.