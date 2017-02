Rotterdamse achtervolging eindigt in België

De politie heeft een man opgepakt na een lange achtervolging, die begon op de ring Rotterdam en eindigde in België. De man uit Den Haag reed in een gestolen auto.

De man kreeg bij Rotterdam een stopteken en ging er daarna vandoor. Tijdens de achtervolging in de avondspits werden snelheden gehaald tot 200 kilometer per uur.



De politie zegt dat er een goede samenwerking is geweest met de Belgische politie. Tussen de Belgische grens en Antwerpen werd de wagen klemgereden.



De bestuurder wordt zo snel mogelijk uitgeleverd aan Nederland.