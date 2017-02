'Een vrouwelijke Van Gogh van 96 jaar'

Emélie Vestjens-Montens (zittend)

De pastoor in Rotterdam-Zuid noemt haar een vrouwelijke Van Gogh. Zelf vindt ze dat teveel eer, maar haar hele leven draait om kunst. En dat is al een tijdje zo. Emélie Vestjens-Montens is inmiddels 96 jaar en in Rockanje is een overzichtstentoonstelling van haar te zien.

"Kijk, dit is een woenstijnroos." Mevrouw Vestjens toont één van haar objecten uit haar stillevens. Haar huisje in de Wielewaal in Rotterdam-Zuid is haar atelier en werkelijk alles in huis wordt gebruikt als schilderobject.



Haar eerste tekening maakte ze op haar derde en inmiddels beheerst ze vele technieken en is ze vooral thuis in stillevens. "Ik heb me alles zelf aangeleerd."



Nog altijd is ze veel bezig met kunst. Ze geeft zelfs iedere donderdagmiddag schilderles aan een clubje vrouwen. "De één schildert, de ander tekent en weer iemand anders werkt met pastel. Ik moet van alle markten thuis zijn."



Binnenkort wordt Emélie Vestjens 97 jaar en een galerie in Rockanje eert haar werk met een overzichtstentoonstelling. "Het is fantastisch, gelijk drie werken verkocht."