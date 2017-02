Echtpaar doet bruiloft na 65 jaar nog eens over

Op hun 65e huwelijksdag gaven ze elkaar opnieuw het ja-woord. Aat en Riet Niehot uit Schiedam. Cadeautje van de kinderen, want in 1952 was hun bruiloft niet erg uitbundig.

Geen witte bruidsjurk, geen bruidsboeket, geleende schoenen... Toen Aat en Riet in 1952 trouwden, was er nauwelijks geld om er een feestje van te maken. Vandaag is het hun 65e trouwdag en hun kinderen en kleinkinderen besloten het paar alsnog de feestdag te geven die ze zo hebben verdiend.



"We vinden het fantastisch", zegt Riet (87). "Dat je kinderen dit allemaal voor je over hebben..." Aat (90) lag er nooit zo van wakker dat hij trouwde op geleende schoenen - hij had toch al de hoofdprijs. "Ze mocht er wezen", grijnst hij. "Met Riet kon ik wel voor de dag komen."



De kinderen bereidden de bruiloft voor in het diepste geheim. Dochter Anneke nam haar moeder mee naar een sjieke kledingzaak, en beweerde later dat de jurk die ze daar zo mooi vond helaas was uitverkocht.



"Pas afgelopen zaterdag, op het feest dat mijn ouders gaven voor hun platina huwelijk, hebben we het ze verteld. Mijn moeder wist niet wat ze zag toen ik alsnog met die jurk aankwam."



Het paar is met een prachtige Amerikaanse oldtimer naar het oude Schiedamse stadhuis gebracht. En op precies dezelfde plek als 65 jaar geleden, zeiden ze allebei opnieuw volmondig "ja".