Dakwormen produceren Rotterdamse compost

Dakakker

Naast Rotterdamse zeemansboter (pindakaas) en Rotterdamse Oude Kaas kennen we nu ook de Rotterdamse Watershit. Plantenvoeding gemaakt door wormen.

Het zijn geen Hóllandse regenwormen, maar Engelse wormen die twee wormenhotels op de Rotterdamse Dakakker bevolken.



De Hollandse regenwormen halen hun neus op voor half verteerd gft-afval en koffiedrab, maar Engelse wormen smullen ervan.



De poep ('shit') en de vloeistof die de wormen produceren dalen laag-voor-laag af in het 'wormenhotel'. Helemaal.onderin wordt het eindproduct afgetapt; de Rotterdamse Wormenshit.



De Rotterdamse Dakakker brengt de flesjes in geconcentreerde vorm op de markt. Niet vergeten te verdunnen dus en ... ook al nodigt het flesje ertoe uit: Niet Drinken.



De Rotterdamse Dakakker is aangelegd op het dak van het Schieblock aan het Hofplein. Er worden groenten, fruit en kruiden verbouwd en bijen leveren stadshoning. Het Dakcafé

is gratis toegankelijk en biedt zicht op de werkzaamheden op de Dakakker.