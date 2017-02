Halsbandparkieten kiezen voor 'veilig' Schiedam

Halsbandparkiet Halsbandparkieten

Het aantal vrij rondvliegende halsbandparkieten in Rotterdam is de afgelopen jaren fors afgenomen. Lange tijd was het onduidelijk waar de vogels waren gebleven, tot nu. De fel groene vogels zijn neergestreken in Schiedam.

Daar zitten ze 's avonds in een parkje op een eilandje met jonge bomen. Volgens de Rotterdamse stadsecoloog André de Baerdemaeker een veilige plek om te slapen. "Roofdieren vanaf de grond kunnen er niet bij. Er komen geen honden, katten of vossen die hier toch ook rondlopen."



De ruim 1300 vogels sliepen eerst in Overschie, maar daar werden ze opgegeten door bosuilen en slechtvalken. "Meerdere vogeltjes zijn gedood en de andere dieren die dat overleefden deden geen oog meer dicht. Die zijn op den duur dus naar een andere plek gegaan", zegt de Baerdemaeker.



De stadsecoloog is blij dat de vogels weer terecht zijn. "Bewoners meldden op een gegeven moment dat ze hier een groot aantal parkieten zagen en toen zijn we toch maar eens gaan kijken. Nu kleuren ze hier de bomen groen. En het zijn er meer geworden, dus het aantal parkieten in de regio blijft groeien".