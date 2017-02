Vrachtwagen ramt viaduct A15

Op de A15 bij Pernis is dinsdagavond een vrachtwagen met grote scheepsonderdelen tegen een viaduct aangereden. De combinatie was te hoog.

Rijkswaterstaat heeft de enorme onderdelen overgezet op en dieplader. Het duurt waarschijnlijk tot het begin van de nacht voordat de weg weer helemaal vrijgegeven kan worden.Het viaduct is beschadigd door de botsing. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk.