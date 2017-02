Politieheli helpt bij zoektocht in Bleiswijk

De politie heeft dinsdagavond in Bleiswijk een grote zoekactie gehouden naar twee mannen die een oud schoolgebouw waren binnengedrongen.

Halverwege de avond was het raak in het pand aan de Wilgenlei . Politiemensen begonnen direct een klopjacht op de daders. Daarbij werd ook de helikopter ingezet.



Korte tijd later wisten agenten de twee verdachten in de omgeving aan te houden. Of er iets is buitgemaakt of vernield is niet duidelijk.