Op pad voor een pad

Nico, Nel en haar kleinzoon Maarten

De eerste overstekende padden zijn weer gezien. Dat betekent dat de jaarlijkse paddentrek weer is begonnen. Net ontwaakt uit de winterslaap, gaan de dieren op zoek naar een plek om zich voort te planten.

Vrijwilligers helpen de padden om veilig op hun plek van bestemming aan te komen. Nel Polman uit Vlaardingen zet zich al jaren in voor de trekkende padden bij de Watersportweg in Vlaardingen.



"Wij helpen ze hier de weg over om te voorkomen dat ze worden dood gereden door auto's en fietsers, want het is hier druk", vertelt Nel.



Padden brengen de winter door in de grond, onder stenen of in composthopen. Maar als de temperatuur boven de 6 graden komt, komen ze weer tevoorschijn. Zeker als het regent.



"Op een goede avond pak je soms wel 20 padden per persoon op", zegt Nel. Zij doet dit samen met haar kleinzoon Maarten die zich ook graag inzet om de natuur te helpen.



Ook Nico Lens komt een paar keer per week langs. "Het is hard nodig. Als je pech hebt, is de helft van wat je vangt dood. Soms wachten ze totdat je voorbij bent en worden ze dan alsnog aangereden."



Toch gaan de vrijwilligers door en roepen ze zoveel mogelijk mensen op om hen te komen helpen. Aanmelden kan via de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. "Elke pad die je redt, is er één", vindt Nel. "Ja toch?"