Weer auto in brand gevlogen in Rotterdam-Noord

Auto uitgebrand in Groen van Prinstererstraat

Opnieuw is een auto in brand gevlogen in Rotterdam-Noord. De wagen vatte vlam op de Groen van Prinstererstraat. Het vuur is aangestoken.





Een nacht eerder waren er autobranden in de nabij gelegen straten Noordsingel en Bergselaan. De politie weet nog niet of de branden in Noord met elkaar hebben te maken.



De melding kwam binnen rond 01.00 uur in de nacht van dinsdag op woensdag. De politie onderzoekt de autobrand.