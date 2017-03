Inbreker bekneld in liftschacht in Schiedam

Een inbreker heeft een halve nacht vast gezeten in een lift in een appartementencomplex in Schiedam. De man was bekneld geraakt op de eerste etage. De brandweer wist de man woensdagochtend te bevrijden.





Hulpdiensten waren een uur bezig om de inbreker uit de lift te bevrijden. De brandweer en personeel van het liftbedrijf moesten daarvoor onder meer de lift deels uit elkaar halen. Ook was voor de zekerheid een springkussen ingezet, voor het geval de inbreker zou vallen.



De inbreker is onderkoeld en met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



"Dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt een van de bouwvakkers. "Je kunt natuurlijk niet iedereen in de gaten houden of hij hier wel of niet aan het werk is."



De man zat met zijn borst klem tussen een stalen balk en de liftschacht. Hij was gevonden door bouwvakkers die bezig zijn om de flat aan de Mgr. Nolenslaan te renoveren.