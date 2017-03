Vrouw in haar huis overvallen in Rotterdam

Een vrouw in Rotterdam-Noord is in haar huis overvallen. Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag aan de Insulindestraat in de wijk Bergpolder.

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De politie laat weten dat de dader is gevlucht in de richting van de Bergweg. Hij is spoorloos.